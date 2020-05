San Giuliano Terme: una festa di saluto (in sicurezza) per alunni, insegnanti e genitori

Non verrà meno a San Giuliano Terme il tradizionale 'ultimo giorno di scuola'. Sebbene il Coronavirus abbia costretto i ragazzi delle scuole alla didattica a distanza, l'amministrazione comunale ha deciso di organizzare un giorno dedicato ai saluti per alunni, insegnanti e genitori per archiviare l'anno scolastico ormai agli sgoccioli e prepararsi al prossimo, in attesa di capire se sarà possibile o meno fare ritorno in classe. La festa di saluto sarà organizzata l'8, il 9 e il 10 giugno al Parco della Pace 'Tiziano Terzani' di Pontasserchio.

"Si tratta di una festa di carattere facoltativo - afferma Lara Ceccarelli, assessore all'Istruzione - ma a cui l’amministrazione comunale crede molto, un modo per poter riconoscere simbolicamente il grande impegno di studenti e insegnanti in questi mesi difficili per il mondo della scuola. L'amministrazione non poteva rimanere insensibile alle tante richieste di famiglie, insegnanti e soprattutto dei nostri piccoli concittadini che si sono dovuti sacrificare per la sicurezza di altre fasce di età maggiormente a rischio. Adesso è giunto il momento di una piccola gratificazione anche per loro, per questo ho ritenuto doveroso dare la possibilità ai nostri bambini e alle nostre bambine di poter salutare e incontrare per un'ultima volta, prima di andare alla 'scuola dei grandi', le insegnati che li hanno accompagnati lungo il percorso di crescita formativa e umana".

Alla festa sono invitati a partecipare, per ovvie ragioni di sicurezza, solamente gli alunni e le alunne con i rispettivi genitori (oltre, ovviamente, agli insegnanti) per poter garantire il distanziamento e le norme di sicurezza. La gestione dell’ordine pubblico sarà a cura della Protezione Civile SAVA.

Lunedì 8 giugno: ore 15-16, 5A 5B Pappiana (tempo pieno); ore 17-18, 5A San Giuliano Terme e 5A Mezzana

Martedì 9 giugno: ore 15-16, 5A, 5B Metato; ore 17-18, 5A Madonna dell'Acqua e 5A Pappiana; ore 19-20, 5A 5B Pontasserchio

Mercoledì 10 giugno: ore 15-16, 5A e 5B Asciano; ore 17-18, 5A e 5B Ghezzano