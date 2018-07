In difficoltà fra le onde: 9 bagnanti salvati a Marina di Vecchiano

Erano in difficoltà fra le onde, per salvarli sono intervenuti in quattro. E' successo ieri 22 luglio a Marina di Vecchiano, con un gruppo di 9 turisti di Monsummano Terme che, nonostante il mare grosso, ha deciso comunque di tuffarsi.

I due adulti, con sette ragazzi, si sono presto trovati ad annaspare. Per aiutarli sono entrati in acqua gli addetti al salvataggio del progetto 'Mare sicuro', messo in campo dal Comune di Vecchiano, d'intesa con la guardia costiera.

I bagnanti sono stati tratti in salvo da due bagnini e due militari, prima che potessero esserci conseguenze peggiori. Alla fine non ci sono stati feriti.