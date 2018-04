Vicopisano, bassotto finisce in una tana e non riesce ad uscire: salvato

Una brutta avventura nel pomeriggio di ieri, domenica 1 aprile, per un cagnolino bassotto che, durante una passeggiata con la sua padrona, si è addentrato in una tana non riuscendo più ad uscirne. Sul posto, in una zona campestre di via Simoncelli a Vicopisano, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno prima effettuato ricerche strumentali con termocamera e speciali telecamere da ricerca che non hanno dato alcun esito, poi hanno proseguito l'intervento scavando fino a che il cane non è uscito dalla tana ed è tornato tra le braccia della sua padrona.

Le operazioni di salvataggio sono durate circa 4 ore.