Bloccati sul tettino dell'auto travolta dalle acque: tre giovani salvati

Grande paura nelle prime ore di stamani, 2 febbraio, per tre ragazzi che hanno rischiato di essere travolti con la loro auto dalle acque del Cornia, a Pomarance. I giovani, sui 20 anni, hanno cercato di guadare il fiume intorno alle 5, ma le forti piogge di questi giorni hanno alzato il livello delle acque, rendendo così l'operazione molto difficile. E sono rimasti bloccati. Così in località Lagoni Rossi sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Saline di Volterra.

L'allarme è stato lanciato dagli stessi ragazzi, che si sono poi dovuti arrampicare sul tettino della loro Renault Clio per salvarsi. I Vigili del Fuoco sono stati al telefono con loro durante il tragitto che li separava dal luogo dell'emergenza. Una volta sul posto è partito l'intervento di recupero e messa in sicurezza, che ha richiesto la presenza della squadra speleo alpinistico fluviale SAF, giunta dalla sede centrale di Pisa.

Ci sono volute circa 5 ore ed un sistema di teleferiche per raggiungere i giovani e metterli in salvo. Le operazioni sono state effettuate anche con il supporto di una pala gommata messa a disposizione dalla società Green Power. I tre sono stati quindi affidati al 118, stavano andando in ipotermia per il freddo. Presenti anche i Carabinieri di Pomarance.

