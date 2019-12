Cade in acqua da una barca in avaria: salvato

Un salvataggio provvidenziale di fronte alla costa pisana-livornese.

Come riporta LivornoToday, un uomo è caduto in mare mentre cercava, insieme alle altre due persone a bordo, di svuotare l'acqua dalla barca che stava affondando nelle vicinanze del rigassificatore Olt. Per fortuna, prima ancora dell'arrivo della motovedetta della Capitaneria di Porto, allertata nella mattina di venerdì 27 dicembre, l'uomo è stato recuperato da un'imbarcazione di passaggio che si era precipitata in soccorso del natante in difficoltà.

L'uomo, un 46enne, è stato così messo in salvo ma è stato tuttavia necessario l'intervento di un mezzo dei Vigili del fuoco della sezione navale per trainare a riva la barca semiaffondata, mentre gli uomini della Guardia costiera, dopo aver caricato a bordo gli altri due naufraghi, hanno rimorchiato in porto l'imbarcazione arrivata in soccorso ma successivamente arenatasi per un'avaria.

Un'operazione complicata che si è conclusa positivamente: le cure immediate dei volontari della Misericordia di Livorno, intervenuti sul posto, hanno scongiurato anche il rischio di un principio di ipotermia per il 46enne caduto in mare.