Di notte si butta tra i tir di passaggio sulla Fi-Pi-Li: salvato dalla Polizia

La Polizia Stradale di Pisa ha salvato un ragazzo di 27 anni che, in stato di forte agitazione, si è buttato in mezzo alla carreggiata della Fi-Pi-Li mentre stavano giungendo alcuni tir. E' accaduto ieri notte, fra il 12 e 13 febbraio. L'uomo, originario di Pisa, era alla guida di una Lancia Delta quando all'altezza di Cascina ha affiancato una pattuglia e, dopo averla superata, ha azionato le quattro frecce pur continuando a viaggiare.

I poliziotti, insospettiti da quella strana condotta, lo hanno raggiunto e condotto in una piazzola di sosta dove lui, inizialmente, ha risposto alle domande fatte. Quando gli è stato contestato di avere la cintura di sicurezza slacciata, ha iniziato a farfugliare. Gli investigatori hanno notato nell'auto dell'hashish e, a quel punto, lui ha perso il controllo di sé buttandosi con le braccia alzate in mezzo alla carreggiata, con l’intento di fermare i mezzi in arrivo.

Era buio pesto ed una situazione molto pericolosa. Gli agenti lo hanno seguito in mezzo alla superstrada e lo hanno afferrato prima dell'arrivo di un camion. Fortunatamente l'autista del mezzo pesante si era accorto del lampeggiante blu e di quel trambusto sulla sua traiettoria, riuscendo così per tempo a deviare la corsa e schivare tutti.

Poco dopo sono giunti sul posto anche una pattuglia del Distaccamento di Empoli e il padre del ragazzo, che ha fatto presente agli investigatori le precarie condizioni di salute del figlio, da tempo in cura psichiatrica. La Polstrada ha contestato al 27enne la detenzione dei quasi 100 grammi di hashish trovati nell'auto, ritirandogli la patente e avviando la procedura per la sua revisione.