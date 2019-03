Precipita dal quinto piano: morto 24enne pisano

E' mistero sulla morte di Salvatore Cipolletti, 24enne di Ponsacco, che è precipitato dal quinto piano di un appartamento a Varsavia, in Polonia, dove si trovava in vacanza con alcuni amici. Cipolletti era arrivato in Polonia lo scorso 7 marzo e la morte risalirebbe alla sera del 9. Al momento della caduta nell'appartamento erano presenti gli amici che sono stati interrogati dalla Polizia polacca per cercare di capire cosa si avvenuto.

Le ipotesi sono tutte aperte: dalla caduta accidentale fino all'omicidio. Qualche certezza potrà arrivare dai risultati degli esami scientifici effettuati sul corpo del ragazzo che è morto sul colpo dopo il volo dal quinto piano.