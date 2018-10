Sicurezza, Salvini assicura: "Pisa ha già avuto i suoi agenti e altri ne arriveranno"

''Pisa ha già avuto nuovi agenti e altri ne arriveranno''. E' quanto assicurano dal Viminale, dopo la notizia della mancata assegnazione alla provincia pisana di agenti provenienti dal corso Allievi. Nell'ambito del Piano di potenziamento 2018/2019, adottato lo scorso marzo dal Capo della Polizia, come riporta l'agenzia Adnkronos, sarebbe stata infatti prevista l'assegnazione agli uffici della Polizia di Stato della provincia di Pisa di 14 unità, 4 arrivate negli scorsi mesi, mentre altre 10 sarebbero così distinte: 8 unità alla Questura (4 agenti nel corrente mese di ottobre; 2 a novembre e 2 a febbraio 2019); 2 agenti arriverebbero nel corso di questo mese di ottobre alla Polizia Stradale.

Soddisfatto il sindaco di Pisa, Michele Conti. "Preferisco parlare poco e lavorare molto per portare a casa dei risultati per la città - dichiara Conti - e intendo continuare a farlo in ogni ambito della mia azione amministrativa, interloquendo con i Ministeri e gli organi preposti per affrontare criticità e problemi che i miei predecessori non sono riusciti a risolvere per anni. La nostra priorità è riportare la sicurezza in città, in questa direzione ci muoviamo in accordo col Viminale grazie al quale arriveranno nuovi agenti da impiegare sul territorio".

"Abbiamo promesso impegno sul fronte del potenziamento delle forze dell’ordine - aggiunge Conti - ed è quello che stiamo facendo da quando ci siamo insediati: è in corso il bando per l’assunzione di nuovi agenti di Polizia Municipale, ci muoviamo attraverso i nostri canali con il ministero dell’Interno che sta dando le risposte che i cittadini di Pisa si aspettano. A questo proposito il contributo fondamentale di Susanna Ceccardi, nominata nello staff del Ministro Salvini, è una garanzia per il nostro territorio e lo sarà anche nel futuro. Lasciamo dunque agli altri le inutili polemiche, parole al vento che tradiscono il solito risentimento di quelli che, avendo perso il consenso in città, non si rassegnano semplicemente ad assistere ai risultati che stiamo ottenendo".