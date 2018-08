San Giuliano Terme: ritrovato il 69enne scomparso

E' stato ritrovato questa mattina, sabato 11 agosto, intorno alle 6.30, l'uomo scomparso due giorni fa da casa nel comune di San Giuliano Terme. Il 69enne era caduto in un piccolo fosso in una zona con molta vegetazione. Le ricerche, che si erano concentrate attorno a via delle Catene, ad Arena Metato, erano andate avanti per tutta la giornata di ieri ed sono riprese stamani all'alba, col ritrovamento dell'uomo da parte dei Vigili del Fuoco.

L'anziano è stato condotto all'Ospedale.