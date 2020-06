San Rossore Sport Village: apre i battenti il nuovo centro multidisciplinare

Sabato 20 giugno, alle ore 10, il nuovo San Rossore Sport Village® Cetilar® Performance Center aprirà i battenti. All’inaugurazione ufficiale del centro multisport saranno presenti i soci fondatori, Andrea Madonna, Giovanni Santarelli e Simone Casarosa, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali, a partire dal sindaco di Pisa Michele Conti, poi ci saranno il presidente del Coni Toscana Salvatore Sanzo, il Prefetto Giuseppe Castaldo, il Questore Paolo Rossi e l’Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto.

Progettato dall’architetto Beniamino Cristofani e realizzato dalla Cemes Spa su una superficie di 2.500 mq indoor e di oltre 10mila mq di outdoor, il centro raccoglie le competenze di realtà locali di rilievo come Fisiokinetic, noto centro di fisioterapia e di riabilitazione ortopedica, neurologica e sportiva a Pisa, la Casa di Cura San Rossore, rinomato centro multidisciplinare, e la casa farmaceutica PharmaNutra.

Il San Rossore Sport Village® Cetilar® Performance Center, la cui apertura era prevista inizialmente a fine marzo, ma che ha subito uno slittamento a causa del Covid, è composto da: centro sportivo dotato di palestra, sale corsi, piscine, un parco dedicato agli allenamenti all’aria aperta, la fisioterapia, la medicina dello sport e il centro studi e ricerche, sviluppato in collaborazione con PharmaNutra e la Casa di Cura San Rossore.

Il taglio del nastro, riservato alle sole autorità , è in programma per le ore 10 di sabato 20 giugno. Dalle 15 alle 20 il centro sarà aperto al pubblico, con entrata chiaramente contingentata e regolata sulla base delle disposizioni governative attualmente vigenti. Tra le 18.30 e le 19, sempre di sabato, gli spazi all’aperto dello Sport Village ospiteranno una masterclass gratuita di Les Mills® Bodycombat, uno dei corsi di fitness offerti. Il giorno successivo, domenica 21, sarà nuovamente aperto al pubblico dalle 9 alle 18, con organizzazione di tour guidati, possibilità di fissare appuntamenti per valutazioni personalizzate e informazioni sui servizi offerti.