Coronavirus: avanti con la sanificazione delle strade della città

Proseguono a Pisa le operazioni di sanificazione della città, grazie al rafforzamento del servizio ordinario partendo dalle zone solitamente più frequentate, in particolare l’asse Stazione Centrale – Duomo, passando dalle vie del centro. Nei prossimi giorni il servizio affidato ad AVR proseguirà in tutte le aree pubbliche, piazze, strade e marciapiedi che in questi giorni possono essere state oggetto di particolari afflussi di persone, comprese le superfici esposte al contatto come arredi urbani, colonne, recinzioni e passamano.

