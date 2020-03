Vecchiano: sanificazione delle strade e ripristino della raccolta porta a porta

Ancora in corso, fino a tutto il pomeriggio di mercoledì 24 marzo, su tutto il territorio comunale di Vecchiano, le operazioni di sanificazione a cura di Geofor Spa richieste dall’Amministrazione Comunale vecchianese. "Abbiamo voluto fortemente anche questa operazione per sanificare le vie e le piazze principali di tutte e cinque le frazioni, quelle dove solitamente vi è un maggior afflusso di persone" spiega il sindaco Massimiliano Angori.

"L’intervento - ha aggiunto Angori - proseguirà anche nel pomeriggio odierno. Nei prossimi giorni valuteremo ulteriori nuovi interventi. Colgo l’occasione per informare che a partire dai prossimi giorni sarà ripristinato anche il servizio Porta a Porta di Geofor su tutto il territorio comunale. Da venerdì, come di consueto, sarà raccolto nuovamente il multimateriale e da martedi prossimo la carta. Ringrazio Geofor che, al netto di alcune problematiche dovute sia a casi di operatori contagiati da Covid19 sia a ritardi per il conferimento dei rifiuti nei punti di stoccaggio nazionale vista l’emergenza sanitaria in corso, è riuscita a ripristinare il servizio, e contemporaneamente a garantire ai lavoratori gli indispensabili dispositivi di protezione individuale. Un ringraziamento anche agli stessi lavoratori, impegnati direttamente sul territorio, e a tutti i nostri cittadini per la pazienza e la comprensione, in questi giorni così difficili per tutti".