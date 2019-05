Santa Croce sull'Arno: arrestato per evasione un 44enne

Nel pomeriggio di ieri, 22 maggio, a Santa Croce sull’Arno, i Carabinieri hanno arrestato per evasione un senegalese di 44 anni. Lo stesso, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per maltrattamenti in famiglia, è stato trovato fuori dalla propria abitazione senza dare un giustificato motivo. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato ricondotto presso il proprio domicilio.