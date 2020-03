Santa Maria a Monte: "Il comune sospenda il concorso"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

L'amministrazione comunale di Santa Maria a Monte conferma la data di martedì 10.03 per la prova preselettiva di un concorso che si svolgerà presso la palestra comunale di Ponticelli prevedendo quindi un affollamento di persone provenienti da qualsiasi zona della regione e non solo. A seguito delle indicazioni del Ministero della Salute, delle autorità regionali, ed in conseguenza del DPCM del 04 Marzo 2020, a tutela sia dei dipendenti comunali che saranno impegnati nello svolgimento logistico del concorso sia dei candidati, si invita l'amministrazione a sospendere momentaneamente la prova. Crediamo che il buonsenso in questo momento debba prevalere su tutto il resto per il bene della comunità e che anche un piccolo gesto in questo momento è fondamentale soprattutto da chi rappresenta le istituzioni.

Silvia Orsini

segretario provinciale Enti locali Ff Cgil Pisa