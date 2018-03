Sant'Anna Business Game: gli studenti più talentuosi diventano consulenti delle grandi aziende

Come posizionare un nuovo prodotto sul mercato, far decollare una start-up, 'targettizzare' una campagna pubblicitaria. Sono queste le attività che esploreranno 60 allievi delle migliori università italiane ed europee, in occasione del Sant'Anna Business Game promosso a Pisa per venerdì 23 e sabato 24 marzo. L'iniziativa parte da 'JEBE Sant'Anna', associazione no-profit realizzata da gruppo di 'studenti consulenti' della Scuola Superiore per mettere l'eccellenza universitaria a servizio delle aziende. Saranno coinvolte cinque imprese di livello internazionale: Vodafone, Generali, Enel, IBM e Red Bull.

Nei due giorni di competizione ospitata al Sant'Anna gli allievi cercheranno di risolvere i casi di strategia aziendale proposti dalle imprese, immaginando di diventare loro i manager e i consulenti di domani. Non più quindi solo colloqui tradizionali e classica attività di networking per farsi conoscere, ma anche occasione per le aziende stesse di individuare e mettere alla prova i migliori talenti, valutando in modo innovativo ed approfondito le loro abilità personali e professionali.

Sarà una vetrina anche per l'associazione no-profit 'JEBE Sant'Anna', che offre servizi di consulenza strategica e tecnica: "Il Sant'Anna Business Game - spiega il presidente Andrea Cappelli - è un modo originale per perseguire l'ambiziosa mission che l'associazione si propone: fungere da anello di congiunzione fra istruzione e mondo delle imprese, creando un ambiente dinamico che faciliti e promuova lo scambio di esperienze, idee e sogni".