Le 'sardine' pisane si mobilitano: dopo Firenze manifestazione in piazza dei Cavalieri

Le 'sardine' pisane si mobilitano. Dopo il gruppo Facebook 'Pisa si slega', creato nei giorni scorsi da una 'normale cittadina', Tamara Nocco, il 'movimento pisano' prepara due manifestazioni in programma nei prossimi giorni. La prima si svolgerà a Firenze il prossimo 30 novembre, alle 18.30, in piazza della Repubblica. La seconda è invece in programma a Pisa per il prossimo 15 dicembre, in piazza dei Cavalieri, alle 18.

"Ideali di sinistra ma nessuna tessera di partito"

"Ho lanciato il gruppo meno di una settimana fa - racconta la donna - e ad oggi conta quasi 4mila membri. Personalmente non ho mai avuto una tessera di partito. Siamo comunque un movimento politico che sposa gli ideali di sinistra di uguaglianza, solidarietà, rispetto dei diritti sociali e antifascismo. Non siamo contro Salvini ma contro la politica che adotta, quella che lui stesso definisce 'populismo': una politica razzista e che tende ad identificare sempre un nemico mettendo le persone le une contro le altre. Non vogliamo che le nostre regioni siano governate da forze politiche del genere". Il gruppo è in contatto con le 'sardine' di Bologna, dove è nato il movimento che negli ultimi giorni si è poi allargato a macchia d'olio. "Chi dice che il movimento è eterodiretto - prosegue Nocco - sbaglia. Ho vissuto per 15 anni a Bologna e ho quindi potuto vedere il tam tam social che piano piano è cresciuto in modo spontaneo, sempre di più, fino a riempire la piazza".

Le manifestazioni di Pisa e Firenze

Il primo appuntamento segnato sul calendario delle 'sardine' pisane è la manifestazione che a Firenze il prossimo 30 novembre, alle 18.30, in piazza della Repubblica. "La manifestazione - prosegue Nocco - è stata organizzata dalle 'sardine' di Firenze, con cui sono in contatto. Ci stiamo inoltre organizzando con le 'sardine' di Livorno, in modo da partire tutti con il solito treno e raggiungere insieme la manifestazione. Non sappiamo quanti saremo, ma speriamo in una grande partecipazione".

La novità riguarda invece la manifestazione fissata a Pisa per il 15 dicembre prossimo. "Stamani - continua Nocco - abbiamo inviato le comunicazioni necessarie alla questura. L'appuntamento verrà inserito in quelli ufficiali del movimento. Per la scelta del luogo in cui manifestare abbiamo fatto una sorta di sondaggio tra gli appartenenti al nostro gruppo Facebook. Alla fine, quasi all'unanimità, è stata scelta piazza dei Cavalieri, sia per il suo valore 'simbolico' che per questioni più pratiche, legate alla sicurezza della manifestazione. Proveremo a a raggiungere almeno le 4mila presenze in modo da riempire completamente la piazza".