Sbaglia aereo e si ritrova a Bari: passeggero dà di matto sul volo partito da Pisa

Aveva comprato un biglietto per Cagliari, ma, come riporta Today.it, si è ritrovato a Bari. Quando si è accorto dell’errore però era troppo tardi: il volo Ryanair, partito da Pisa, era infatti ormai già atterrato nel capoluogo pugliese. Il passeggero non l’ha presa bene, per usate un eufemismo. Come testimonia un video diventato virale su Twitter e ripreso da molti giornali - l’uomo ha iniziato a inveire pesantemente contro la hostess della compagnia aerea.

"Fatemi uscire da questo ca*** di aereo. La baga*** della mamma but**** Eva" urla il passeggero. E ancora: "Come avete potuto farmi passare all’imbarco con un biglietto dove c’è scritto Cagliari, ma siete pazzi?". L’uomo avrebbe poi chiesto (senza successo) di essere imbarcato per Cagliari a spese della compagnia.

Video via Twitter (@RunVee2)“