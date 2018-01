San Piero a Grado: si sblocca l'iter per la realizzazione della rotonda

Buone notizie per la rotatoria di San Piero, dopo che questa mattina l'assessore ai Lavori Pubblici Andrea Serfogli aveva fatto il punto della situazione in Prima Commissione di controllo e garanzia, sottolineando di fatto lo stallo del progetto. In serata la svolta, annunciata da Palazzo Gambacorti: si sblocca infatti l'iter per la realizzazione dell'infrastruttura chiave per la sicurezza dello svincolo di San Piero a Grado.

Salt, responsabile del progetto, ha fornito infatti al Ministero dei Trasporti le integrazioni che mancavano. Al prossimo comitato tecnico amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, a fine febbraio, sottolineano dal Comune, è previsto che il progetto da 832mila euro venga licenziato. Seguiranno il decreto ministeriale e le procedure per l’affidamento dei lavori a carico di Salt.

Il pressing di cittadini ed enti locali, che ha visto anche una grande manifestazione nell’estate del 2016, continuerà fino alla realizzazione della rotatoria, considerata indispensabile per mettere fine alla lunga scia di incidenti, anche mortali.