Traffico: in scadenza la possibilità di rinnovo dei permessi per ztl e zsc

E' fissata per sabato 31 marzo la scadenza per il rinnovo dei permessi ZTL e ZSC. I residenti possono rinnovare i permessi sia ZTL sia ZSC accedendo all'area riservata sul sito di Pisamo, pagando con carta di credito oppure con il bollettino MAV, stato inviato a casa.

Si può anche pagare allo sportello: in questo caso si dovranno pagare 2 euro in più per spese di gestione pratica. I permessi esenti da pagamenti sono rinnovati d'ufficio. I titolari di autorizzazione cartacea devono andare agli uffici della Pisamo in via Battisti, che sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì 8-12 e martedì e giovedì anche 14-17.