Schiaffo a militare da venditore abusivo che voleva entrare in Piazza Duomo: "Episodi vergognosi"

Momenti di parapiglia la mattina di ieri, 10 luglio, agli archi di accesso a Piazza dei Miracoli lato Piazza Manin. Un venditore abusivo voleva accedere alla piazza, ma quando è stato fermato ha finito per scontrarsi con un militare dell'operazione 'Strade Sicure', che sarebbe stato raggiunto da uno schiaffo.

Il fatto è stato commentato dall'assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno: "Sono episodi deplorevoli e vergognosi che non devono più verificarsi. Grande sostegno e solidarietà da parte mia al militare. Per ciò che mi riguarda, proseguendo nel nostro programma sulla sicurezza approntato sin dai primi giorni, provvederò ad intensificare maggiormente le attività di vigilanza e controllo della Polizia Municipale sul territorio onde contrastare tali fenomeni delinquenziali oltreché di abusivismo. Le operazioni ad oggi effettuate con il mio intervento hanno dato risultati concreti ed ottimali e pertanto è doveroso proseguire su questa linea. Certamente il percorso è lungo e difficile ma sono certa che Pisa ritornerà ad essere una città sicura".

Si è fatto sentire anche il deputato leghista Edoardo Ziello: "Massima solidarietà al militare al quale faccio i miei più sentiti complimenti per l'atteggiamento di servizio che ha saputo mantenere. Ciò che ha fatto questo venditore abusivo è gravissimo. Se i venditori abusivi hanno tutta questa arroganza, strafottenza e assenza totale di rispetto lo si deve a chi - in tutti questi anni - ha porto l'altra guancia. Il Pd a questi signori ha sempre consentito di fare il bello e cattivo tempo e adesso se ne pagano le relative conseguenze. Dopo questa ennesima violenza chiedo alla Prefettura e alla Questura di Pisa, facendo seguito alle linee della circolare del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, di intensificare ancora di più le operazioni di controllo straordinario del territorio tese a contrastare il fenomeno del commercio abusivo. Bisogna avere tolleranza zero".