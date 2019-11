Scienze Agrarie, Biologiche e Biotecnologie: Sant'Anna nelle top 125 al mondo

Nuovi ranking di settore diffusi da THE – Times Higher Education: per “Life Sciences” la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa fa registrare un doppio avanzamento, consolida il primato in Italia e guadagna posizioni nel mondo

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa continua ad affermarsi nei ranking di settore, 'By Subject', diffusi da THE - Times Higher Education. Il nuovo successo riguarda il settore di 'Life Sciences', che coincide con Scienze Agrarie, Scienze Biologiche e Biotecnologie e che fa registrare un doppio avanzamento. A livello globale, il settore di 'Life Sciences' guadagna 50 posizioni, rientrando nello scaglione delle migliori 125 università al mondo. Nel 2018 il posizionamento di questo settore era, infatti, nello scaglione riferito ai migliori 175 atenei al mondo.

Per 'Life Sciences' della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, la crescita nel ranking globale permette il consolidamento della prima posizione in Italia, traguardo peraltro già raggiunto nel 2018. Da segnalare anche il posizionamento di 'Clinical, Pre-Clinical & Health', che entra per la prima volta nella classifica. Come per il ranking generale e per tutti quelli di settore, anche le classifiche riferite a 'Life Sciences' e 'Clinical, Pre-Clinical & Health' sono datate 2020, perché pensate per agevolare la scelta di un percorso di studio per coloro che lo inizieranno nel prossimo anno.

Nel definire i due nuovi ranking 'By Subject', gli analisti di THE - Times Higher Education sottolineano di "aver utilizzato la stessa gamma rigorosa ed equilibrata di 13 indicatori di performance, proprio come per stilare la classifica generale" che vede la Scuola Superiore Sant’Anna come una delle istituzioni italiane presenti nella top 200, insieme alla federata Scuola Normale Superiore, confermando le prime posizioni in Italia. Al pari della classifica generale, per 'Life Sciences' e 'Clinical, Pre-Clinical & Health', "la metodologia è stata ricalibrata, con indicatori ponderati riferiti a macroaree come didattica, ricerca, internazio nalizzazione".

Di recente la Scuola Superiore Sant’Anna si era distinta in altri ranking 'By Subject' rilasciati da THE Times Higher Education: 'Computer Science' ed 'Engineering & Technology', riferibili rispettivamente a Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni e a Ingegneria Industriale; 'Social Sciences', e 'Business & Economics', riferibili rispettivamente a Scienze Politiche e a Economia & Management.