Caso Scieri: il comune non si costituirà parte civile al processo

Il comune di Pisa non si costituirà parte civile in un eventuale processo Scieri. A deciderlo è stato il Consiglio Comunale che nella seduta di ieri, martedì 4 dicembre, ha bocciato la mozione presentata dal consigliere di Diritti in Comune, Ciccio Auletta in cui veniva avanzata la richiesta. Il documento conteneva anche un appello ai vertici della Folgore affinché "siano finalmente dati tutti i chiarimenti dovuti per fare luce sull’omicidio, rompendo quella trama di silenzi, omissioni e mancanza di collaborazione nelle indagini svolte fino ad ora".

La mozione è stata respinta con i voti contrari di Lega e Forza Italia. Astenuto invece il gruppo Nap-Fdi. Favorevoli le forze di minoranza. "Non c'è una grossa simpatia - ha affermato il consigliere della Lega Paolo Cognetti - tra le forze di sinistra e la Folgore. La vicenda di Scieri è una giallo oscuro, ma respingiamo la strumentalizzazione politica di questa mozione. Riteniamo inopportuno dibattere su una vicenda molto triste. C'è un'indagine in corso che ci auguriamo possa fare chiarezza su quanto accaduto. Ci rimettiamo al giudizio della magistratura, pur esprimendo vicinanza alla famiglia di Scieri".

Dura la controreplica di Auletta. "Il consigliere Cognetti dovrebbe vergognarsi quando dice che strumentializziamo politicamente la vicenda Scieri. E' un tema che seguiamo da sempre e prima di presentare questo atto abbiamo concordato ogni parola con i diretti interessati, con chi quella tragedia l'ha vissuta. La stessa richiesta che ho avanzato è stata presa anche dal sindaco di Siracusa. Non è una questione di appartenza politica, ma di fare emergere la verità. Dire che è un giallo sì che è una presa in giro. Tutti sanno che Scieri quella notte è stato ammazzato. Negare questo è negare la realtà".