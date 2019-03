Scioperi per l'8 marzo: giornata nera per trasporti e servizi pubblici

Sarà una giornata di disagi per i viaggiatori e per gli utenti dei servizi pubblici quella del prossimo 8 marzo 2019. Le sigle sindacali Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, SGB Sindacato Generale di Base e USB Unione Sindacale di Base hanno proclamato in vari settori una giornata di sciopero nazionale, che in larga parte coinvolge Pisa. Gli orari di astensione dal lavoro, da alcune ore fino a tutta la giornata, sono legati al comparto di riferimento.