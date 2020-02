Sciopero nazionale del trasporto aereo: 25 febbraio 'nero'

Sarà un'intera giornata di sciopero nazionale del personale dipendente del settore aeroportuale quella di domani, 25 febbraio. Il trasporto potrà subire ritardi e cancellazioni per tutto l'arco delle 24 ore. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Ugl chiedono al Governo "forte attenzione per una regolamentazione del lavoro e per un piano nazionale degli aeroporti che metta al centro la buona occupazione e lo sviluppo in un contesto condiviso fra tutti gli operatori e Enti Locali".

Fra le rivendicazioni anche i "rinnovi contrattuali, ormai scaduti da tempo. E' necessario che il Governo garantisca i finanziamenti necessari per gli ammortizzatori sociali rifinanziando adeguatamente il fondo di solidarietà del settore".

In Toscana in particolare sono previsti due presidi presso gli scali di Firenze e Pisa. Al Galilei il picchetto si terrà dalle ore 10.30 alle 12.30. Le motivazioni territoriali riguardano "lo sblocco degli investimenti e l'inizio delle opere previste sui due scali di Firenze e Pisa; la stabilizzazione dei lavoratori che da troppo tempo operano con contratti a termine; contro le modifiche unilaterali a organizzazione del lavoro; per costruire un PdR in linea con la crescita generale dei profitti del Gruppo Toscana Aeroporti e per una uniformità di trattamento salariale nelle varie figure professionali".