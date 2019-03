Sciopero nel trasporto aereo: possibili disagi anche a Pisa

E' stato proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl Trasporto Aereo uno sciopero nazionale del trasporto aereo per oggi, 25 marzo, di 4 ore (dalle 10 alle 14) che coinvolgerà anche il personale degli scali di Firenze e Pisa.

Anpac e Apnav hanno confermato lo stesso sciopero per piloti e assistenti di volo Alitalia, legato ai dubbi espressi dai lavoratori sulla gestione della società e sul suo rilancio. Si fermerà invece per 24 ore il personale navigante di Air Italy, che ha comunque assicurato il rispetto delle fasce orarie di garanzia, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Oltre 100 i voli cancellati, anche se nella lista di questi non figurano partenze e arrivi da e per Pisa.

A causa dello sciopero potranno essere possibili modifiche alla normale attività dello scalo Galilei. Lo sottolinea con una nota Toscana Aeroporti. Saranno tuttavia assicurati tutti i voli di Stato, umanitari e di emergenza, nonché il trasporto di medicinali, merci deperibili, animali vivi e/o generi qualificati come di prima necessità per il rifornimento delle popolazioni e la continuità delle attività produttive.

Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti i passeggeri possono consultare i siti internet degli scali di Firenze e Pisa alla pagina 'voli in tempo reale' o possono contattare la propria compagnia aerea. Ryanair, ad esempio, ha inviato una comunicazione ai suoi clienti di presentarsi 3 ore in anticipio ai varchi di controllo.