Sciopero del trasporto aereo: voli cancellati al Galilei

Disagi, all'aeroporto di Pisa, per lo sciopero dei trasporti aerei convocato per oggi, 26 luglio. Sono infatti diversi i voli che sono stati cancellati sia in partenza che in arrivo. La maggior parte dei voli programmati per la mattinata dovrebbe comunque partire regolarmente, sia per le partenze che per gli arrivi.

In partenza sono 5 i voli al momento cancellati fino alle 13.30. Tra questi: il volo per Londra della American Airlines, i voli di Easyjet per Berlino, Londra e Bristol e quello di Eurowings per Stoccarda.

In arrivo, sempre fino alle 13.30, sono invece stati cancellati 4 i voli: quelli provenienti da Londra, Bristol e Berlino della Easyjet e quello proveniente da Stoccarda della Eurowings.