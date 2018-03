Sciopero all'aeroporto: possibili disagi

Possibili disagi per i passeggeri dell'aeroporto 'Galilei' di Pisa a causa di uno sciopero locale di 4 ore, dalle 13 alle 17, proclamato per sabato 24 marzo da Filt-Cgil e che coinvolgerà il personale dello scalo pisano.

A causa dello sciopero potranno essere possibili modifiche alla normale attività operativa. Saranno tuttavia assicurati tutti i voli di Stato, umanitari e di emergenza, nonché il trasporto di medicinali, merci deperibili, animali vivi e/o generi qualificati come di prima necessità per il rifornimento delle popolazioni e la continuità delle attività produttive.



Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti, Toscana Aeroporti invita i passeggeri a consultare i siti internet degli scali di Firenze e Pisa alla pagina 'voli in tempo reale' o a contattare la propria compagnia aerea.