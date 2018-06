Sciopero aeroporti: molti voli cancellati al 'Galilei'

Si preannuncia un pomeriggio difficile per chi deve partire o arrivare in aereo. Dopo una mattinata tranquilla nel pomeriggio all'aeroporto 'Galilei' sono previsti disagi in concomitanza con lo sciopero del personale Enav: 4 ore di agitazione, dalle 13 alle 17.

Ci sono già diversi voli cancellati sia in arrivo che in partenza all'aeroporto di Pisa.

Per la situazione in tempo reale è possibile controllare il sito di Toscana Aeroporti.