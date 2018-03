Sciopero aeroporto: voli cancellati al 'Galilei'

Qualche disagio questa mattina, giovedì 8 marzo, all'aeroporto di Pisa per lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da USB Lavoro Privato e CUB Trasporti.

Risultano infatti cancellati alcuni voli sia in arrivo che in partenza, mentre altri sono regolari.



Sono assicurati tutti i voli di Stato, umanitari e di emergenza, nonché il trasporto di medicinali, merci deperibili, animali vivi e/o generi qualificati come di prima necessità per il rifornimento delle popolazioni e la continuità delle attività produttive. Il consiglio per i passeggeri è quello di consultare i siti internet degli scali di Firenze e Pisa o di contattare la propria compagnia aerea.



Qui la situazione voli in tempo reale