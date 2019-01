Sciopero degli autobus a Pisa: ecco gli orari

Potrebbe essere una giornata difficile quella di oggi, 21 gennaio, per chi deve utilizzare gli autobus per i propri spostamenti.

Le organizzazioni sindacali provinciali di Filt/CGIL, Fit/CISL, Uiltrasporti, Faisa/Cisal e UGL hanno infatti aderito allo sciopero nazionale di 4 ore indetto dalle rispettive sigle nazionali a causa della proposta avanzata dalla Commissione Europea di modifica al Regolamento CE 1073/2009. L’ipotesi di tale modifica genera diffuse e forti preoccupazioni su molte tematiche inerenti il trasporto.

Nello stesso giorno inoltre le segreterie provinciali di Fit/CISL e UGL hanno indetto uno sciopero aziendale, con le medesime modalità di quello nazionale, a causa del mancato accordo con l’azienda Ctt Nord sui seguenti argomenti: riduzione del numero complessivo di turni e nuova turnazione con eccessivi carichi di lavoro; criticità del parco macchine; problematiche della Sicurezza a bordo.

Al precedente sciopero di 4 ore dello scorso 5 dicembre la percentuale di adesione fu del 49,23%.

Le modalità di sciopero per la Provincia di Pisa

- Personale viaggiante (autisti), addetti alla biglietteria, addetti al rifornimento e addetti ai depositi aziendali: dalle ore 12.00 alle ore 16.00. Dunque saranno garantite completamente solo le corse in svolgimento da inizio turno alle 11.59 e quelle dalle ore 16.01 a fine turno

- Personale di impianti fissi (uffici, officine): 4 ore a fine turno

Le corse già in corso di effettuazione all’inizio dello sciopero saranno regolarmente portate a termine fino al relativo capolinea.

Al termine dello sciopero il servizio riprenderà nella località in cui si sarebbe venuta a trovare la regolare effettuazione della corsa.

Durante il predetto periodo saranno garantiti i servizi minimi essenziali in applicazione alla legge n. 146/90.

Ma gli scioperi non finiscono qui. Il mese di gennaio infatti, dopo l'agitazione che ha riguardato i treni nella giornata di domenica 20 gennaio, vedrà anche ripercussioni sul trasporto aereo e sulla sanità.