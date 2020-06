Sciopero autobus: 18 giugno di possibili disagi

Possibili disagi giovedì 18 giugno per chi deve utilizzare l'autobus per spostarsi, visto lo sciopero di 4 ore al quale ha aderito l'Usb-Unione Sindacale di Base e che coinvolgerà dunque anche i lavoratori della Ctt Nord.

Ecco le modalità di svolgimento dello sciopero relativamente alle strutture operative sul territorio della Provincia di Pisa:

personale di movimento (autisti), biglietteria di Pisa, depositi, rifornimenti: dalle ore 12.00 alle ore 16.00;

restante personale (uffici, officina): 4 ore a fine turno.

Le corse già in corso di effettuazione all’inizio dello sciopero saranno regolarmente portate a termine fino al relativo capolinea. Al termine dello sciopero il servizio riprenderà nelle località in cui si sarebbe venuta a trovare la regolare effettuazione della corsa. Durante il predetto periodo saranno garantiti i servizi minimi essenziali in applicazione della legge n. 146/90 e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli accordi aziendali vigenti.