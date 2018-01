Sciopero degli autobus: i lavoratori Ctt Nord incrociano le braccia

Disagi in vista per chi utilizza l'autobus per spostarsi. Venerdì 2 febbraio è stato infatti proclamato uno sciopero di 4 ore da parte delle segreterie provinciali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL.



Le modalità di sciopero per la provincia di Pisa sono le seguenti:



- Personale viaggiante (autisti), addetti alla biglietteria, addetti al rifornimento e addetti ai depositi aziendali (dalle ore 11.59 alle ore 15.59): dunque saranno garantite completamente solo le corse in svolgimento da inizio turno alle 11.58 e quelle dalle ore 16.00 a fine turno.

- Personale di impianti fissi (uffici, officine): 4 ore a fine turno.