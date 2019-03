Sciopero 8 marzo: autobus a singhiozzo

L'organizzazione sindacale Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, SGB Sindacato Generale di Base e USB Unione Sindacale di Base hanno adeirto allo sciopero nazionale generale di 24 ore proclamato per l'8 marzo 2019, per tutti i lavoratori CTT Nord. Saranno quindi possibili disagi al trasporto pubblico su gomma in provincia di Pisa.

L'agitazione infatti riguarderà, informa l'azienda, il personale viaggiante (autisti), addetti alla biglietteria, addetti al rifornimento e addetti ai depositi aziendali. L'orario va da inizio turno alle ore 5.59; dalle 9 alle 16.59; dalle 20 a fine turno. Dunque saranno garantite completamente solo le corse in svolgimento dalle ore 6 alle ore 8.59 e quelle dalle ore 17 alle ore 19.59. Fermi per tutto il turno invece gli operatori di impianti fissi (uffici, officine).