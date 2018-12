Scatta lo sciopero dei benzinai, self service compresi

Scatta stasera, 11 dicembre, alle ore 19, lo sciopero dei benzinai in Toscana e Liguria. L'agitazione durerà fino alle ore 7 del giorno 14 dicembre e riguarderà anche i self service.

Ad incrociare le braccia, secondo quanto annunciato dalla Federazione Autonoma Italiana Benzinai (Faib), i gestori di Petrolifera Adriatica (marchio Esso) e di Italiana Petroli (marchi Api-Ip e TotalErg). La decisione è stata presa per "protestare contro la politica discriminatoria da parte di Italiana Petroli, che detiene la proprietà degli impianti a marchio IP e Total-Erg, e di Petrolifera Adriatica, che ha acquistato di recente con cessione di ramo di azienda gli impianti con marchio Esso" spiega il coordinatore Faib Toscana Nord Adriano Rapaioli.



Al centro della protesta del sindacato rientrano "la precarizzazione del rapporto contrattuale, le condizioni economiche ed operative che non garantiscono la sostenibilità delle attività esercitate, la vanificazione delle garanzie assicurate dalla contrattazione nazionale prevista per il settore della distribuzione carburanti, in particolare art. 19 della Legge 57/2001, che prevede l'obbligo per gli operatori petroliferi di stipulare Accordi collettivi con le organizzazioni di categoria dei gestori e il loro rispetto, per definire le condizioni economiche e contrattuali, anche ai sensi dei Regolamenti europei in materia di Intese Verticali".