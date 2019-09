Sciopero per il clima: tante adesioni, possibili disagi ai servizi

La Settimana per il Clima sfocierà domani, 27 settembre, nella mobilitazione del 'Global Climate Strike', lanciato dal movimento Fridays For Future. Alla mobilitazione, con un corteo previsto in partenza la mattina alle 9 da Piazza Guerrazzi, potranno partecipare i lavoratori di varie categorie per le quali è stata confermata la partecipazione da parte dei sindacati.

Sciopero nel comparto sanitario

E' stato proclamato uno sciopero generale per l'intera giornata di venerdì 27 settembre dalle sigle sindacali Usb, Usi, Cub Toscana e indirizzato a tutti i dipendenti dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, di qualsiasi profilo professionale e assunti con qualsiasi tipologia di contratto. Saranno quindi possibili eventuali disagi nell'erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori) e amministrativi (prenotazione esami, Libera Professione). Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore. Vedi i dettagli.

Sciopero nel comparto ferroviario

Dalle ore 9 alle ore 17 di venerdì 27 settembre è stato indetto uno sciopero del personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane della regione Toscana. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni di lunga percorrenza. Per i treni regionali, in Toscana e nelle regioni limitrofe, Trenitalia assicura la regolarità dei collegamenti pendolari con possibili modifiche nelle ore fuori dalle fasce pendolari. L'agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Vedi i dettagli.

Sciopero nella raccolta rifiuti

Saranno possibili disservizi nella giornata di venerdì, 27 settembre, per il ritiro dei rifiuti. Lo rende noto Geofor, in quanto è stato indetto uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private dall'organizzazione sindacale Usb. Vedi i dettagli.