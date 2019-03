Sciopero per il clima a Pisa: in migliaia alla manifestazione

Il 'Global Strike', lo 'Sciopero Mondiale per il Futuro', ha fatto scendere in piazza a Pisa migliaia di persone, soprattutto giovani, per fare appello a capi di stato e governi di impegnarsi in maniera decisa sul problema dei cambiamenti climatici, seguendo con attenzione gli ormai costanti allarmi diffusi dalla comunità scientifica.

La manifestazione si svolge in 92 paesi del mondo e 182 città italiane. Pisa ha risposto in massa alla convocazione lanciata mercoledì scorso dal gruppo pisano di 'Fridays For Future': in migliaia si sono radunati stamani in Piazza XX Settembre, per poi andare in corteo per le vie del centro con conclusione prevista in Piazza Santa Caterina.