Sciopero dei corrieri: spedizioni a rischio in tutta la Toscana

Giornata di agitazione quella di oggi, giovedì 17 maggio, per i corrieri toscani. Fedex e Tnt, colossi mondiali della logistica, hanno attivato infatti la procedura di licenziamento collettivo per oltre 350 corrieri in Italia (315 addetti di Fedex e 46 di Tnt), per questo per oggi è stato indetto uno sciopero dai sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti.

In Toscana sarebbe prevista la chiusura della sede Tnt di Empoli (che impiega sei addetti), mentre sono in esubero due lavoratori in quella di Calenzano. “In Toscana tra Fedex e Tnt ci sono oltre 300 lavoratori - ha dichiarato Gabrio Guidotti di Filt Cgil Toscana - respingeremo questo piano industriale perché il modello che deve passare è quello virtuoso di Fedex, dove i corrieri sono dipendenti, e non quello di Tnt, dove il lavoro è esternalizzato”. Oggi in Toscana, e anche a Pisa, sono previsti presìdi di corrieri e sindacalisti: - Calenzano: Tnt in via del Pratignone n.69, dalle 00.01 alle 03.00 e dalle 07.00 alle 10.00 - Prato: Fedex in via del Beccarello n.68 (Macrolotto), dalle 08.00 alle 11.00 - Empoli: Tnt in via Partigiani D’Italia n.5, dalle 07.00 alle 10.00 - Pisa: via Asmara 3 Fedex Cargo Village (via Galileo Ferraris n. 8, Ospedaletto): dalle 06.00 alle 10 Fedex, dalle 06.00 alle 10 Tnt - Arezzo: Tnt in via Arturo Chiari n.13, dalle 06.00 alle 10.00