Otto marzo: lanciato il secondo 'Sciopero globale delle donne'

La 'marea femminista' torna nelle strade della città. Si svolgerà infatti giovedì 8 marzo il secondo sciopero globale delle donne. Un'iniziativa che si coinvolgerà le piazze di tutto il mondo e che a Pisa prenderà il via alle 14 in piazza Vittorio Emanuele per poi proseguire, a partire dalle 16.30, con un corteo tematico che attraverserà le strade del centro cittadino. "Lo sciopero femminista - spiegano da Non una di meno Pisa, che raccoglie varie associazioni e collettivi cittadini - coinvolgerà il lavoro produttivo e riproduttivo. Una mobilitazione che serve per ribadire ancora una volta il rifiuto della violenza maschile in tutte le sue forme".

"Il caso di Antonietta Gargiulo - afferma Giovanna Zitiello, della Casa della Donna - dimostra come purtroppo ancora oggi le grida di aiuto delle donne che denunciano situazioni difficili restino spesso inascoltate. Antonietta aveva più volte denunciato la violenza di cui era stata vittima ma nessuno ha fatto niente per porteggere lei e le sue figlie. Spesso noi donne non siamo credute. E questo sarà delle battaglie che vogliamo portare avanti in questo 8 marzo: le donne che denunciano la violenza maschile devono essere credute e sostenute nel loro percorso".

A partire dalle 14 piazza Vittorio Emanuele si tingerà di rosa, trasformandosi in una 'piazza tematica'. "Tutta l'area - proseguono le promotrici della manifestazione - verrà suddivisa in 8 'stanze' che disegneranno un percorso all'interno del quale troveranno spazio tutti i temi che, come Non una di meno, abbiamo affrontato e costruito in un anno di incontri ed assemblee portate avanti a livello nazionale: dal feminicidio alla violenza economica e di genere, passando per le discriminazioni sul mondo del lavoro".

A seguire, a partire dalle 16.30, il corteo si muoverà per attraversare le strade del centro città. I manifestanti partiranno da piazza Vittorio Emanuele, sfilando per Corso Italia e ponte di Mezzo per poi raggiungere piazza dei Miracoli lungo via Oberdan e via Carducci. Da piazza dei Miracoli il corteo sfilerà lungo via Santa Maria per poi raggiungere piazza dei Cavalieri dove si concluderà la manifestazione. "Lungo il corteo - spiegano ancora le manifestanti - si svolgeranno diverse azioni 'comunicative' nelle quali, ancora una volta, cercheremo di affrontare le tematiche e le difficoltà che dobbiamo affrontare ogni giorno noi donne".