Trasporti, sciopero generale: possibili disagi per chi si sposta in treno ed autobus

Sono attesi disagi nei trasporti domani, 24 luglio, per uno sciopero generale indetto dalle segreterie nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti. Incroceranno le braccia per varie ore tutti i lavoratori del settore, ad esclusione del comparto aereo, che invece sciopererà il 26 luglio. In Toscana sarà organizzata una manifestazione con presidio in via Cavour, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, sotto la Prefettura di Firenze. L'azione intende "richiamare e rimettere al centro i servizi pubblici - spiegano dai sindacati - il trasporto come asse fondamentale per il paese, il lavoro e anche la sostenibilità ambientale".

Autbous

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per 4 ore, con varie modalità a seconda dell'azienda e della località. Per quanto riguarda la Ctt Nord e Pisa, la fascia oraria di sciopero è quella 12-16. Il personale funzionale al servizio, come biglietteria e attività accessorie, sciopererà alla stessa maniera.

In Toscana ecco gli altri orari di sciopero di Ctt Nord: Lucca dalle 17.30 alle 21.30, Livorno dalle 17.30 alle 21.30, Massa Carrara dalle 11 alle 15. Le altre aziende del trasporto pubblico locale: Ataf Gestioni Srl dalle 18 alle 22, Autolinee Toscane Spa dalle 17 alle 21, Busitalia Srl dalle 17 alle 21, Cap Autolinee dalle 17.30 alle 21.30, Copit SpA dalle 18 alle 22.

Autonoleggio con conducente

Il settore autonoleggio con conducente il personale viaggiante sciopera 4 ore dalle 17 alle 21, il restante personale non direttamente connesso alla mobilità delle persone invece le ultime 4 ore del turno.

Treni

L'astensione dal lavoro è prevista per 8 ore, dalle 9.01 alle 17.01. Le Frecce, informa Trenitalia, viaggeranno regolarmente, più colpite saranno le tratte locali. Qua i servizi minimi garantiti.