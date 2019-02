Nidi e scuole dell'infanzia a Pisa: insegnanti ed educatrici verso lo sciopero

Uno sciopero e una manifestazione che coinvolgerà le insegnanti e le educatrici dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali di Pisa. E' la decisione presa all'unanimità dall'assemblea delle lavoratrici dei servizi educativi comunali che si è riunita questa mattina, 6 febbraio, a Palazzo Gambacorti dando mandato a Rsu del comune, Sgb e FP-Cgil di organizzare la protesta. Ancora manca una data precisa ma la mobilitazione dovrebbe svolgersi "tra metà e fine febbraio, in concomitanza con il consiglio comunale".

Diverse le ragioni della protesta: dai "carichi di lavoro crescenti" all'aumento dello "stress da lavoro correlato, scaturito anche

dalle mancate sostituzioni", passando per "il mancato coinvolgimento di insegnanti ed educatrici in percorsi di formazione sul progetto educativo" e le "condizioni lavorative all’insegna della precarietà e dell'incertezza". Nel mirino anche il piano occupazionale del comune, "troppo sbilanciato a favore dell'assunzione di agenti e poco attento alle altre figure".

Critiche anche nei confronti della "confermata chiusura della sezione piccoli dalla scuola dell’infanzia 'Agazzi'" (considerata "preludio alla chiusura della stessa scuola"), del "probabile passaggio, così come ci è stato annunciato, delle scuole dell'infanzia dal comune allo Stato" e "dell'assenza di certezze per il mantenimento dei servizi a domanda individuale". Le lavoratrici si dichiarano infine "contrarie alla proposta di confermare il potenziamento nei nidi solo fino a giugno, senza dare prospettive per il futuro quando la stabilizzazione del potenziamento avrebbe una ricaduta positiva sul miglioramento del servizio e delle condizioni lavorative".