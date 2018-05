Tirrenia: giornata di sciopero per le lavoratrici del Grand Hotel Continental

Giornata di sciopero, ieri, lunedì 30 aprile, per i lavoratori e le lavoratrici dei servizi al Grand Hotel Continental di Tirrenia. Un gruppo di lavoratori ha protestato di fronte alla struttura ricettiva. Con loro anche Sandro Giacomelli, dei Cobas Lavoro Privato di Pisa.

"Dopo il cambio appalto di alcuni servizi al Grand Hotel - afferma Giacomelli - l’azienda contraente l’accordo del 2016, la Clean Service srl di Roma, ha deciso di non rispettare più quanto siglato al tavolo della trattativa. La verità è che nessuno, Cosmopolitan e fornitore dei servizi appaltati, ha intenzione di confermare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori: la richiesta dell’appaltatore è una maggiore flessibilità del lavoro, probabilmente una riduzione a contratti a chiamata, contratti già presenti al Continental e tutti fuori dalle norme vigenti, o a brevi contratti a termine".

"Questa situazione - prosegue Giacomelli - si trascina da troppo tempo. Dopo il tentativo di licenziamento collettivo del 2010, concluso con un niente di fatto, Clean Service torna alla carica per spegnere i diritti rimasti. Crediamo che l’obbiettivo sia quello di eliminare i contratti a tempo indeterminato, solo 6 posti di lavoro nell’intero appalto, ridurre i termini dei 2 contratti stagionali, tagliare le ore ai facchini dopo una riduzione del 40% del personale addetto ai servizi (i facchini) con la presunzione di sapere che il mercato non da risposte positive agli alberghi della costa. Non è così, fonti ufficiali annunciano oltre 9 milioni di turisti sul territorio nazionale e un incremento generale, anche per la costa. Vogliamo il rispetto degli accordi del 2016 - conclude Giacomelli - e il ripristino dei contratti a termine per quelle lavoratrici che oggi sono a chiamata, quindi anche più ricattabili delle altre"