Sciopero generale: sarà un venerdì nero

Venerdì nero quello di oggi, 25 ottobre, a causa dello sciopero generale indetto dai sindacati Cub, Sgb, Si-Cobas e Usi-Cit. Dalla scuola ai trasporti, i lavoratori sia pubblici che privati scenderanno in piazza per chiedere l'aumento dei salari e delle pensioni, la cancellazione del Jobs Act della legge Fornero, oltre che per la riduzione degli orari e dei carichi di lavoro.

Lo sciopero, oltre alla sanità, alla scuola e al pubblico impiego, riguarderà anche i trasporti con conseguenti disagi per gli utenti.

Il blocco dei trasporti riguarda tutto il Paese e tocca anche, oltre al trasporto pubblico, anche aerei, navi, treni e autostrade.



Sciopero autobus a Pisa

Per quanto riguarda i treni i lavoratori delle Ferrovie incroceranno le braccia dalle 21 di giovedì 24 ottobre alle 21 di stasera venerdì 25 ottobre.

I DETTAGLI