Sanità: operatori socio sanitari in sciopero il prossimo 15 gennaio

Operatori socio sanitari in sciopero il prossimo 15 gennaio. La protesta è stata indetta dall’organizzazione sindacale Human Caring, che ha inviato anche una lettera al ministro della Salute, Giulia Grillo, per motivare la protesta. La mobilitazione, che durerà 24 ore, vedrà coinvolto anche il personale OSA-ASA SHC, e riguarderà la sanità pubblica, privata e il terzo settore.

Lavoro usurante, carichi di lavoro, assunzione, area delle professioni sociosanitarie, formazione, sfruttamento da parte delle strutture private e terzo settore, funzioni, ruolo e competenze, contratto nazionale, parte retributiva e inquadramento. Queste le criticità da affrontare secondo il sindacato, che sottolinea la diversità di trattamento e di attenzione rivolta dalle istituzioni alla loro categoria, definita "invisibile", rispetto a medici e infermieri.

"Come sempre avviene in queste circostanze - ricorda in una nota il direttore sanitario dell'Aoup, Silvia Briani - dovranno essere garantiti i servizi sanitari essenziali e, per quanto concerne le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, dovrà essere data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi non dimissibili, in ottemperanza a quanto riportato nell’Accordo Nazionale 26/09/2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero".