Piaggio: sciopero e solidarietà ai lavoratori ancora in lotta

Il contratto integrativo è stato approvato con la votazione negli stabilimenti, ma la protesta dei lavoratori Piaggio a Pontedera non si ferma. L'Usb ha proclamato per stamani, 18 febbraio, uno sciopero di due ore, con la partecipazione dei dipendenti delle aziende del distretto industriale. Sono saliti dalle 9 sul tetto del 'palazzo blu' gli operai Sole Spa, Magazzino ricambi, Vitesco (Ex Continental) e Magna Clouser.

Per Usb "non c'è niente da festeggiare". "Nonostante l'enorme investimento che sindacati Confederali e azienda hanno messo in campo per cercare di ottenere un plebiscito sulla loro proposta di contatto integrativo - prosegue il sindacato - a Pontedera circa il 40% degli operai si è astenuto dal votare e 650 di loro hanno votato no". Nodo centrale il precariato: "I Part-Time verticali sono legati all'ennesima procedura di mobilità ed i contratti a termine storici che da anni venivano chiamati da Piaggio sono stati esclusi da qualsiasi trattativa. Le lavoratrici precarie sono sempre sul tetto intenzionate a non scendere fino a quando la Piaggio non darà loro delle risposte".

Ha aderito alla mobilitazione di stamani anche Potere al Popolo Pisa, che ha poi organizzato per il pomeriggio un presidio di solidarietà: "La sera Potere al Popolo! Pisa offrirà la cena alle lavoratrici ed ai lavoratori occupanti, presso il Ristorante Pizzeria Bar Scalo 13, a piano terra del palazzo blu con il tetto occupato. Ringraziamo le lavoratrici ed i lavoratori dello Scalo 13 che terranno aperto solo per ospitare la cena di solidarietà!".

"La determinazione di queste lavoratrici e lavoratori, la capacità di individuare un momento particolare del conflitto sindacale (il contratto) e di quello politico (le prossime elezioni regionali), ha aperto le prime importanti crepe nel muro di gomma istituzionale che ha accompagnato la vertenza. La recente dichiarazione del 'governatore' Rossi a favore dell'apertura di un tavolo di trattativa con la Piaggio per il loro reintegro in fabbrica e la successiva 'visita' del sindaco di Pontedera ha messo in difficoltà la famiglia Colaninno, che al momento è ferma su posizioni intransigenti. Occorre allargare la crepa, per imporre l'unica soluzione giusta per questa vicenda: la riassunzione di tutte e tutti in azienda, con un contratto a tempo indeterminato".