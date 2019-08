Sciopero Ryanair, possibili disagi in vista: le cose da sapere

Possibili disagi: possibili, perché oggi come oggi è impossibile sapere quale sarà l'adesione e quanto impatterà anche in Italia, e su Pisa dove la compagnia ha una base, lo sciopero proclamato da un sindacato di piloti Ryanair. Lo sciopero, anzi doppio sciopero, riguarda i piloti della compagnia low-cost Ryanair basati in Irlanda e Regno Unito.

I piloti potrebbero scioperare il 22 e 23 agosto secondo quanto comunicato nei giorni scorsi da alcuni sindacati dopo un voto interno tra gli iscritti. Lo sciopero si inserisce in un quadro di faticose trattative per il rinnovo dei contratti dei piloti. Tra le condizioni chieste dai sindacati ci sarebbero aumenti e maggiori garanzie. Una agitazione è stata proclamata anche tra il 2 e il 4 settembre: doppio sciopero quindi che potrebbe causare più di un disagio a chi deve volare.

Il 22 e 23 agosto sono possibili quindi disagi per passeggeri dei vari voli Ryanair che collegano il Regno Unito con vari Paesi europei e non solo, inclusi diversi scali italiani, tra cui appunto Pisa.