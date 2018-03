Vessazioni e salari incongruenti: lavoratori del Panificio Toscano in sciopero

Giornata di sciopero oggi, 13 marzo, per i lavoratori della Cooperativa Giano che operano all'interno dell'unità produttiva di Collesalvetti (Livorno) del Panificio Toscano. Un gruppo di lavoratori pakistani ha manifestato davanti allo stabilimento di via Torino. Con loro Sandro Giacomelli, dei Cobas Lavoro Privato di Pisa che sostengono la vertenza degli operai.

Al centro della protesta il peggioramento delle condizioni di lavoro e salariali nel cambio di appalto dal Consorzio Panjob alla Cooperativa Giano. "Da due mesi abbiamo chiesto l'apertura di un tavolo di trattativa che però non arriva e intanto le condizioni sono sempre peggiori - afferma Sandro Giacomelli dei Cobas - questi ragazzi (nell'unità produttiva lavorano una quarantina di persone, una decina di queste sono in presidio oggi, ndr) sono sottoposti a vessazioni di ogni tipo, oltre ad avere trattamenti economici incongruenti".



Una chiusura completa da parte della Cooperativa Giano è stata riscontrata dai Cobas Lavoro Privato che chiedono alla stessa cooperativa, ma anche per responsabilità solidale al Panificio Toscano, l'apertura di un tavolo di contrattazione dell'unità produttiva di Collesalvetti, la correzione dei prospetti paga, un unico CCNL per i lavoratori, il rispetto delle normative contrattuali (pause, straordinari, festivi, ferie) e il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.