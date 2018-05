Sciopero nella raccolta dei rifiuti: salta il ritiro, possibili disagi

Per la giornata di mercoledì 16 maggio è stato proclamato sciopero dalle Rsu di Geofor Spa di Cgil, Cisl, Usb e dalla ditta Avr. Il Comune quindi spiega che a Pisa non verrà effettuata la raccolta dell'indifferenziato nei quartieri dove svolgono il servizio gli operatori di Avr e Geofor: Ospedaletto, Montacchiello, Riglione, Putignano, Oratoio, Sant'Ermete, Coltano, Cisanello, Pisanova, Piagge, San Michele, Pratale/Don Bosco, La Vettola, San Piero, Calambrone e Villaggio dei Pescatori.

Gli utenti potranno lasciare fuori l'indifferenziato il giorno successivo (giovedì 17) al posto della prevista raccolta dell'organico, che sarà eliminata e sarà effettuata come da calendario standard nella giornata di sabato. Non saranno svolti nemmeno i servizi porta a porta del centro storico destinati alle utenze non domestiche, saranno recuperati il giorno successivo. Nel resto dei quartieri cittadini la raccolta verrà svolta come da programma.

Nella giornata di sciopero saranno invece garantiti i servizi pubblici minimi indispensabili, come la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura, comunità terapeutiche, ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie, aereoportuali, caserme, carceri. Sarà poi assicurata la pulizia dei mercati e delle aree di sosta attrezzate.