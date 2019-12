Nuovo sciopero alla Geofor: possibili disagi alla raccolta rifiuti

Ancora uno sciopero è stato indetto per il servizio di raccolta rifiuti di Geofor. L'Unione Sindacale di Base ha indetto l'agitazione per le intere giornate del 2 e 3 dicembre per i lavoratori di Avr, Ati e Geeco. Potrebbero quindi verificarsi disagi riguardo i servizi di raccolta.

Geofor si scusa per i possibili problemi ed informa che per le giornate di sciopero saranno garantiti i servizi pubblici minimi indispensabili ai sensi dell’art.2 della legge 146/1990, cioé: la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura, comunità terapeutiche, ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie, aereoportuali, caserme e carceri; la pulizia dei mercati e delle aree di sosta attrezzate.