Rifiuti: possibili disagi per la raccolta anche martedì 3 dicembre

Possibili disagi per la raccolta dei rifiuti anche domani, 3 dicembre, a causa di uno sciopero generale indetto dall’Unione Sindacale di Base, a cui hanno aderito i lavoratori di Avr. Lo ricorda in una nota il Comune di Pisa che sottolinea come durante la giornata di sciopero "saranno comunque garantiti i servizi pubblici minimi indispensabili, ovvero raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private di enti assistenziali, ospedali, case di cura, comunità terapeutiche, ospizi, centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie, aeroportuali, caserme, carceri; pulizia dei mercati e delle aree di sosta attrezzate".