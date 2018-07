Sciopero Ryanair, il sindacato: "Oltre il 95% di adesioni"

"Oltre il 95% di adesioni". Che sarebbe stata una giornata nera per Ryanair si era capito fin dalla mattina, con 10 voli cancellati entro le ore 11 del 25 luglio. Il sindacato Uil Trasporti Toscana ora registra il successo dello sciopero di ieri, con oltre 40 voli in arrivo e in partenza dal Galilei che sono rimasti a terra.

"C'è stata una grande risposta da parte dei lavoratori - ha spiegato Massimo Marino della Segreteria Uiltrasporti Toscana - una partecipazione che ha toccato la quasi totalità del personale Ryanair di Pisa. Abbiamo mandato un messaggio chiaro alla compagnia: il sindacato è una necessità e non può essere scavalcato per interessi esclusivi dell'azienda. Ryanair deve sedersi al tavolo e riconoscere i diritti dei lavoratori attraverso un contratto nazionale che sia degno di questo nome. E' inaccettabile che l’azienda si rivolga soltanto a sindacati minoritari, non rappresentativi della maggioranza dei lavoratori".